Москва, 8 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Первый товарищеский матч после чемпионата Европы по футболу 2016 года (Франция) сборная России и сборная Турции проведут в городе Анталия (Турция) 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

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«31 августа россияне проведут выездной поединок со сборной Турции, матч пройдет в Анталии. 6 сентября наша команда в Москве встретится со сборной Ганы», — сообщили в пресс-службе.

Позднее будет объявлено точное время начала игр. Национальная сборная России начнёт сбор 29 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, товарищеский матч сборных Турции и России министр спорта РФ Виталий Мутко анонсировал ещё 5 августа. Начало квалификационных матчей в ЕС к чемпионату мира не позволяет турецкой сборной приехать для такого матча в Россию.