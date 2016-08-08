Москва, 8 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. До 1 сентября 2016-го в Министерство труда и социальной защиты РФ должны быть представлены проекты региональных программ «Доступная среда» на 2017 год. Это необходимо для получения субсидии из федерального бюджета на создание доступной среды в регионах России, сообщили в Минтруде РФ.

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В ведомстве отметили, что несвоевременное представление проекта региональной программы будет являться автоматической причиной для отказа в предоставлении субсидии на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в рамках Госпрограммы на 2017−2018 годы.

Представленные проекты региональных программ после рассмотрения Департаментом по делам инвалидов Минтруда России будут вынесены на заочное проведение экспертизы на заседаниях Координационного совета по контролю за реализацией Госпрограммы в период с октября по ноябрь 2016 г.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительством РФ одобрен проект распоряжения о распределении субсидий на реализацию региональных программ «Доступная среда» в 2016 году. 81 регион получит 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на условиях софинансирования. А министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее заявлял, что «от физической доступности учреждений нужно переходить к доступности различных услуг для инвалидов». По его мнению, «это гораздо более сложная задача».

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