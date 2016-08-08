Омск, 8 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя НПО «Мостовик» Олега Шишова, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупных размерах.

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По данным следствия, в 2009 — 2011 годах Шишов внес в финансовые документы ООО НПО «Мостовик» и налоговые декларации ложные сведения о выполнении организациями-контрагентами (в том числе номинальными) строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке (мост на острове «Русский» в рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и в Забайкалье. Они были отражены в составе налоговых вычетов.

При этом фактически указанные в финансовых документах и декларациях организации работы для «Мостовика» не выполняли. Весь объем работ рабочие НПО выполнили самостоятельно, либо это сделали иные привлеченные организации, уточнили в ведомстве. В результате Олег Шишов «уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 478 миллионов рублей».

Также, по информации областного СУ СКР, Шишов похитил в виде аванса 526 миллионов рублей, выделенных на строительство окружной дороги города Омска (участок Федоровка-Александровка). К строительству он не приступил, строительные материалы не приобрел, обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил. Следователи выяснили, что все денежные средства были потрачены на погашение кредитов НПО «Мостовик».

«В ходе следствия были проведены экономические, бухгалтерские, почерковедческие, строительно-технические экспертизы, выводы которых уличают обвиняемого в инкриминируемых деяниях, материалы уголовного дела составили 221 том. Под тяжестью представленных следствием объективных доказательств Шишов полностью признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке», — говорится в сообщении следственного управлении СКР по региону.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте текущего года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-руководителя «Мостовика» Олега Шишова, признавшего вину в пособничестве при растрате более одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума, к трем годам лишения свободы. Сам Шишов просил для себя условное наказание. А гособвинитель просил для Шишова 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.