Оренбург, 8 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Оренбурге Ленинский райсуд вынес приговор в отношении сотрудников полиции Сергея Ништокина, Дмитрия Асанова и экс-полицейского Максима Рябова, которые признаны виновными в превышении должностных полномочий. Они на избиение коллеги ответили местью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Bernhard Staerck Дубинка полицейского

В суде установлено, что в сентябре 2011 года временно исполнявший обязанности заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по Оренбургу Ништокин вместе с двумя подчиненными ему оперуполномоченными полиции из мести избили местного жителя, который накануне избил их коллегу-полицейского. К задержанному мужчине применялись различные методы насилия, в том числе удушение. Медики зафиксировали телесные повреждения, вызвавшие кратковременное расстройство здоровья.

За совершенные преступления суд приговорил Ништокина к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Асанова и Рябова — к двум годам лишения свободы исправительной колонии общего режима. Всех суд также лишил права в течение двух лет и шести месяцев занимать должности на государственной службе. Кроме того, каждый из осужденных лишен специальных званий: Ништокин — майора полиции, Асанов и Рябов — капитана полиции. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы УМВД по региону Алексей Овсянников, ведомством ведется планомерная работа по предупреждению нарушений законности и дисциплины со стороны сотрудников полиции. За первое полугодие 2016 года из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволено более 40 человек.

«Как только приговор вступит в законную силу, двое фигурантов будут уволены из органов внутренних дел», — отметил Овсянников.