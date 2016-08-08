Киев, 8 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Родственники украинских военнопленных собрались на митинг рядом со зданием администрации главы государства Петра Порошенко, чтобы потребовать от властей ускорения процедуры возврата их близких домой. В числе выступающих на митинге — депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, передает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам Савченко, она пригласила на акцию протеста бывших военнопленных, чтобы они рассказали, «что там происходит и благодаря кому они были обменены и вернулись в Украину». На митинге также присутствует сестра Надежды Савченко Вера. Митинг собрал около сотни участников.

К собравшимся вышел представитель президента Украины, граждане передали ему письменное обращение, в котором изложены их требования по возврату домой пленных военнослужащих, отмечает телеканал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Надежда Савченко в очередной раз заявила о своей голодовке. Теперь она намерена добиться таким образом освобождения из плена украинских военных.

Ранее бывшая украинская военнослужащая была признана виновной в пособничестве в убийстве 2-х российских журналистов. Суд РФ приговорил ее к 22 годам колонии, однако указом президента Владимира Путина Савченко была помилована и вернулась на родину.

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