Савченко выступила на митинге в Киеве у президентской администрации
Киев, 8 августа, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Родственники украинских военнопленных собрались на митинг рядом со зданием администрации главы государства Петра Порошенко, чтобы потребовать от властей ускорения процедуры возврата их близких домой. В числе выступающих на митинге — депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, передает телеканал «112 Украина».
По словам Савченко, она пригласила на акцию протеста бывших военнопленных, чтобы они рассказали, «что там происходит и благодаря кому они были обменены и вернулись в Украину». На митинге также присутствует сестра Надежды Савченко Вера. Митинг собрал около сотни участников.
К собравшимся вышел представитель президента Украины, граждане передали ему письменное обращение, в котором изложены их требования по возврату домой пленных военнослужащих, отмечает телеканал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Надежда Савченко в очередной раз заявила о своей голодовке. Теперь она намерена добиться таким образом освобождения из плена украинских военных.
Ранее бывшая украинская военнослужащая была признана виновной в пособничестве в убийстве 2-х российских журналистов. Суд РФ приговорил ее к 22 годам колонии, однако указом президента Владимира Путина Савченко была помилована и вернулась на родину.
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