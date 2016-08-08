Вашингтон, 8 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Жители США стали активно обсуждать в социальных сетях ухудшение состояния здоровья кандидата на пост президента США, бывшего госсекретаря страны Хиллари Клинтон. Как передает RT, причиной тому послужили фотографии, на которых видно, что политик не вполне здорова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Так, на фотографиях, которые появились в интернете, нетрудно заметить, что политику для преодоления небольшого крыльца требуется помощь посторонних. На снимках видно, как сотрудники штаба избирательной кампании помогают кандидату в президенты США подняться по лестнице.

«Ради её же собственного здоровья Хиллари нужно покинуть президентскую гонку, — написала одна из пользовательниц Twitter. — Она даже по лестнице подняться не может без посторонней помощи».

Впрочем, среди интернет-пользователей нашлись и те, кто считает, что бывший госсекретарь США просто переутомилась, поэтому ничего страшного не происходит.

Отметим, что состояние здоровья Клинтон уже не первый раз привлекает к себе внимание общественности. Так, многие избиратели обратили внимание на неоднократные приступы кашля у Клинтон, которые порой мешали политику произносить предвыборную речь во время праймериз.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 г.

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