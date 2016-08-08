Москва, 8 августа, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с запросом о ликвидации общероссийской партии «Воля», передаёт «Эхо Москвы».

download78.attytit.ru Флаг партии «Воля»

Отмечается, что рассмотрение намечено на 9 августа. Представители «Воли» настаивают на том, что намерение Минюста в отношении них связано с тем, что они «якобы ведут экстремистскую деятельность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля ЦИК РФ допустил к выборам в Государственную думу седьмого созыва партию «Воля».

29 июня ГУ МВД Самарской области распространило информацию о том, что «по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудниками органов внутренних дел разыскивается Лада-Русь (Пеунова) Светлана Михайловна.