Челябинск, 8 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Южноуральские параолимпийцы усиленно тренируются, готовясь к соревнованиям в Рио-де-Жанейро. Тренеры осознают возможность не попасть на Игры, однако надеются на европейское правосудие, передает корреспондент ИА REGNUM.

regalacademy.org Суд

Настроением и положением в сборной накануне отъезда на сборы в подмосковный Новогорск поделился тренер-преподаватель высшей категории, заслуженный тренер РСФСР Виктор Слободчиков. На вопрос тренеру — «кто будет участвовать?», Виктор Слободчиков иронично заметил: «Скорее, кто не будет участвовать…» «Семь человек у нас в олимпийской команде (от Челябинской области), из них три легкоатлета. Я могу сказать про легкоатлетов. Это Анна Сапожникова — бег на 100 метров, прыжки в длину, Алексей Хохлов из Трехгорного — эстафета на 400 и 200 метров, и Вадим Алешкин — прыжки в длину. Вот они планировались участвовать в Олимпиаде», — пояснил специалист.

«11 августа у них начинается учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске. Вся параолимпийская (сборная) собирается там. Будет проведена экипировка, и 30 августа планировался выезд на параолимпийские Игры в Рио. Сейчас мы продолжаем тренировки по плану и надеемся на решение суда в нашу пользу», — отметил Виктор Слободчиков.

Напомним, Международный параолимпийский комитет (МПК) не допустил сборную российских спортсменов к участию в Параолимпиаде в Рио в полном составе. Поводом послужил доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Мотивировкой отказа, как и в случае со сборной России по легкой и тяжелой атлетике, стали антидопинговые расследования. В настоящее время Россия подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне и ожидает решение по участию параолимпийской сборной в Олимпиаде Рио.