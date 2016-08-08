Липецк, 8 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид считает, что парламент Украины должен официально признать «оккупацию» части Донбасса Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

Об этом она сказала в эфире «112 канала» 7 августа.

«Выход только один — принять решение юридическое, законом признать оккупацию части территории Украины Россией», — отметила Сыроид.

Отвечая на вопрос, почему же Рада не делает шагов в этом направлении, Сыроид отметила: «Для этого… надо Липецкую фабрику (очевидно, имеется в виду кондитерская фабрика «Рошен» в Липецке, принадлежащая президенту Украины Порошенко) сжечь… Но это может сделать только тот, кто ею владеет. Это должно было быть сделано. И тогда — развязаны руки».

Сыроид уточнила, что если бы руководители Украины отказались от любой торговли с Россией, политические отношения с Москвой «выстраивать было бы гораздо легче».

Отметим, что это не первое эпатажное заявление вице-спикера Рады, которая представляет фракцию «Самопомощь». 3 августа она заявила, что Третья мировая война уже идет, хотя украинские политики этого не замечают.

«Война на Украине не является гибридной, это откровенная война с тяжелым вооружением, какой же здесь гибрид? Гибридная война идет на Западе, когда скупаются медиа, политические партии, это то, что делает сегодня Путин», — добавила вице-спикер парламента в эфире «Эспрессо-ТВ».

Ранее глава Верховной рады Украины Андрей Парубий предлагал народным депутатам не закрывать сессию парламента из-за обострения конфликта в Донбассе и не уходить на летние каникулы. «Разведка докладывает, что планы врага на август — начало сентября — активизация серьезных боевых действий на фронте», — заявлял Парубий. Однако депутаты все-таки проголосовали за уход на каникулы.

Напомним, что в июле стало известно — Липецкая фабрика корпорации Roshen, владельцем которой является президент Петр Порошенко, выплатила более 180 миллионов рублей, таким образом возместив заявленный ущерб, причиненный государству. Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков компании Roshen в Липецкой области общей площадью более 700 тысяч квадратных метров.