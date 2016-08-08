Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Самолет рейса HY 636 Санкт-Петербург — Фергана утром 8 августа вылетел к месту назначения. Накануне борт вынужден был вернуться в аэропорт «Пулково» из-за отказа одного из двигателей. Аварийная посадка прошла успешно, никто не пострадал. Однако перед этим самолет «нарезал круги» вблизи Петербурга, сжигая топливо.

albert22278 Самолет

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, прерванный 7 августа рейс авиакомпании Uzbekistan Airways в Фергану отправлен в 10:43 в понедельник.

По данным перевозчика, неисправность двигателя на лайнере Boeing 737 устранили на месте, резервный борт не потребовался. Пассажирам предоставили питание и разместили в гостиницах. Как сообщает «Радио Балтика», никто из пассажиров не сдал билеты после вчерашнего происшествия: на рейс зарегистрировались всё те же 179 пассажиров.

Тем временем органами Северо-Западного управления СКР на транспорте проводится проверка по факту аварийной посадки самолёта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.