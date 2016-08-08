Москва, 8 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Новое постановление правительства о переводе МФЦ функций выдачи паспортов и водительских удостоверений можно только приветствовать — реформа поспособствует ускорению предоставления услуг и позволит оптимизировать штатную численность, считает управляющий партнер «Карякин и партнеры» Евгений Карякин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 8 августа.

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«МФЦ — одно из немногих удачных завоеваний во время президентского срока Медведева. Они, действительно, способствовали ускорению предоставления государственных услуг по предоставлению документов гражданам», — отметил Карякин.

По его словам, в этом смысле многофункциональные центры выполняют исключительно секретарскую работу: «Это то, что обычно делают младшие чиновники в различных службах, в том числе ФМС. Они проверяют комплектность документов, проверяют формальное соответствие документов требованиям законодательства».

«С точки зрения численности штатов они разгружают государственные органы и способствуют тому, что люди не стоят в очередях», — подчеркнул Карякин и добавил, что решение о выдаче или невыдаче документов остается за государственным органом.

С появлением МФЦ действительно удалось добиться «достаточно эффективного сокращения штатной численности, и расширение государственных услуг, которые предоставляются таким образом, можно только приветствовать, отметил юрист.

Между тем юрист адвокатского бюро «Тонкий и Партнеры» Денис Степкин считает, что возложение функций по выдаче паспортов и водительских прав на МФЦ — не лучшее решение, особенно в свете того, что ГАИ и МФС хорошо справляются с этими задачами самостоятельно.

«Реально паспорт, конечно, все равно выдает ФМС, а права — ГАИ. Решение о выдаче документов принимают именно эти органы. МФЦ — всего лишь единый супермаркет документов, куда на данный момент передали физическую выдачу еще и этих документов», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Степкин.

«Юридически, с точки зрения выдачи, процесса, легитимности — не меняется ничего. Другой вопрос, что МФЦ работает значительно хуже в сравнении с некоторыми другими органами — и, в частности, с органами, которые как раз выдают паспорта и водительские права», — продолжил адвокат.

ФМС, как и ГАИ, — это органы, которые, соответственно, с точки зрения выдачи паспортов и прав работают на достаточно высоком уровне, указал Степкин: «Там никогда нет проблем и не бывает особенных очередей. В этом смысле если что-то сделано не так, человек тут же обращается обратно, и за минимальное время ему документы переделывают».

«Что же касается МФЦ, то надо понимать, что люди в паспортных столах работают всю жизнь, а в МФЦ людей набрали совсем недавно, и они не очень понимают, что делают, и не очень понимают требования — лет через десять они, конечно, научатся в этом прекрасно разбираться, но не сейчас», — продолжил юрист.

«Есть ряд документов, которые являются достаточно сложными, такие как кадастровые выписки, ряд других, ну, и, в частности, те же права и паспорта. Это документы, которые требуют определенной внимательности и знаний», — подчеркнул адвокат.

По его мнению, чисто технологически, с одной стороны, людям удобнее — они обращаются в МФЦ, и им не надо думать, куда еще идти. С другой стороны, когда не надо думать, это плохо, поскольку человек отвыкает думать, а недостаточная квалификация людей, которые там работают, на данный момент может привести к определенным техническим накладкам, считает Степкин.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года граждане смогут получать заграничные и общегражданские паспорта, а также водительские удостоверения через многофункциональные центры (МФЦ). Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, говорится на сайте правительства.

Помимо услуг по выдаче российских и зарубежных паспортов и водительских прав, МФЦ будут выдавать справки о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача, а также будут бесплатно информировать налогоплательщиков о действующих налогах. До этого паспорта и водительские права в МФЦ выдавали в порядке эксперимента.