Катманду, 8 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Вертолет, на борту которого находилось пять человек, пропал 8 августа в горном регионе Непала, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные источники.

Pixapopz Горы. Непал

По словам сотрудника правительства Хагенды Гимире, местные жители сообщили о дыме, поднимающемся над районом, расположенном на северо-восток от столицы. На место предполагаемого крушения направлены сотрудники полиции и военнослужащие.

Вертолет был направлен в деревню для эвакуации заболевшей беременной женщины. Контакт с ним был потерян приблизительно в 16 км от столицы страны Катманду.