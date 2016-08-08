Мурманск, 8 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В январе-июне 2016 года организациями транспорта перевезено 16,6 млн тонн различных грузов, что на 7,6% превышает уровень января-июня 2015 года за счёт наращивания грузоперевозок всеми видами транспорта. Такие данные, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, приводит региональное министерство экономического развития.

Tom Thiel Мурманский морской порт

«Объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня аналогичного периода прошлого года (рост на 5,8%) в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 6,8% и железной руды на 6,6%, — объяснили в министерстве. — На морском транспорте продолжает наблюдаться положительная динамика: объём перевозимых грузов увеличился на 32,6%, что обусловлено ростом экспортных грузоперевозок, а также наращиванием объёмов в каботажном виде плавания: перевозка грузов для целей строительства порта Сабетта на полуострове Ямал, а также нефти Новопортовского месторождения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что возводимый порт Сабетта станет ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта «Ямал СПГ», который предусматривает создание завода по сжижению природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Новый порт на Ямале обеспечит круглогодичную навигацию судов-газовозов и их проход по Северному морскому пути.

Добавим, в торговом порту Мурманска ожидают дальнейшего роста грузооборота на Арктическом направлении. К грузам, предназначенным для строящегося порта Сабетта, в июне и начале июля 2016 года мурманские портовики добавили обработку судов направлением на Диксон и Хатангу.