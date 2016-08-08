Оренбург, 8 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Предоставленные в 2015 году предприятиям Оренбургской области налоговые льготы положительным образом повлияли на доходную часть регионального бюджета, развитие компаний, а также увеличение числа рабочих мест. По результатам анализа налоговые льготы по всем налогам и категориям налогоплательщиков за 2015 год признаны эффективными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минэкономразвития Оренбуржья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Налоговые льготы предоставляются, в первую очередь, для того, чтобы экономически заинтересовать организации в расширении приоритетных видов деятельности. Особый налоговый режим — одно из необходимых условий для привлечения инвесторов и развития инвестиционной деятельности в области. Предоставляя налоговые, да и любые другие льготы, государство стимулирует развитие предприятий, предлагая на выгодных условиях направить их финансовые ресурсы на создание, расширение и обновление производств и технологий по выпуску конкурентоспособной на рынках продукции», — отметила вице-губернатор — заместитель председателя правительства области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон.

По данным Корпорации развития Оренбургской области, в 2015 году самыми востребованными стали освобождение от уплаты налога на имущество и предоставление пониженной ставки по налогу на прибыль организаций. От уплаты налога на вновь созданное имущество освободили шесть предприятий, льготу по налогу на прибыль получили четыре предприятия, что гарантировало Оренбуржью более 2 миллиардов инвестиций.

Стоит отметить, оценка на наличие бюджетной, экономической и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот осуществляется в отношении налога на прибыль организаций; налога на имущество организаций; транспортного налога и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Бюджетная эффективность проявляется в росте поступления налогов в бюджет, экономическая — в положительной динамике показателей роста объемов инвестиций, прибыли, остаточной стоимости фондов, предприятий, социальная — в увеличении рабочих мест и зарплат сотрудникам.

По данным Минэкономразвития области, общий объем налоговых льгот в 2015 году составил 7,18 млрд рублей.

Полученные инвесторами льготы по налогу на прибыль составили в сумме 5,18 млрд рублей. Сумма налогов, уплаченных в консолидированный бюджет региона получателями льготы по налогу на прибыль, за год выросла более чем на 1 млрд рублей: с 20,031 млрд рублей — в 2014 году до 21,081 млрд — в 2015 году. Отмечен также рост объема инвестиций — на 8,6 млрд рублей, налогооблагаемой прибыли — на 8,3 млрд рублей, остаточной стоимости основных фондов — на 3,5 млрд рублей.

Сумма налоговых льгот, полученных организациями в отношении имущества, вновь созданного или приобретаемого нового (не бывшего в эксплуатации) в результате реализации инвестиционных проектов, в 2015 году составила 227,6 млн рублей, а сумма налогов выросла с 1,092 млрд рублей в 2014 году до 1,307 млрд рублей — в 2015 году (на 215 млн рублей). Льгота также показала экономическую эффективность (увеличились объем инвестиций, выручка остаточная стоимость) и социальную эффективность.

Во всех случаях прослеживается тенденция по росту заработной платы и увеличению штата работников на предприятиях, которым предоставили льготы по налогам.