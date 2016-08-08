Москва, 8 августа, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Сирии восточнее и северо-западнее города Пальмиры российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудары по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Шесть бомбардировщиков взлетели с российской территории и направились в Сирию, где сбросили на объекты террористов осколочно-фугасные бомбы. Бомбардировки проведены в районах Эс-Сухне и Арак. В частности, в районе Эс-Сухне уничтожен пункт управления, а также лагерь террористов.

«В районах Пальмиры и Арака уничтожены пункты управления и скопления террористов, подземный склад боеприпасов и вооружения, три боевые машины пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами, большое количество живой силы противника», — сообщили в пресс-службе. По окончании боевой задачи дальние бомбардировщики вернулись на аэродром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Пальмиру удалось освободить от террористов ИГ (запрещено в России), которые контролировали её на протяжении десяти месяцев — с мая 2015 года.