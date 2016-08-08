Киев, 8 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Донбассе боевые действия продолжаются на всех основных участках фронта с применением тяжелой артиллерии калибра 100, 122 и 152 мм. Об этом сегодня, 8 августа, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

По словам военного ДНР, прошлой ночью на Донетчине подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (район аэропорта), Ясиноватая, Спартак, Минеральное, Яковлевка, Александровка, Трудовское, Красный партизан, Зайцево, Горловка (окрестности шахты имени Н. А. Изотова).

«С 21:30 из орудий калибра 122 и 152 мм украинская сторона начала обстрелы аэропорта, сел Спартак, Минеральное, Яковлевка Ясиноватского района и Красный Партизан под Горловкой. Обстрелы продолжались до 23:00», — рассказал источник.

Также украинские войска использовали минометы калибра 82 и 120 мм (выпущено 75 мин).

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала восемь нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что позиции ЛНР были обстреляны в населенных пунктах: Логвиново, Калиновка, Веселогоровка, Донецкий и Лозовое. При этом украинские войска использовали 82‑ и 120-мм минометы, 152-мм артиллерию, БМП и стрелковое вооружение. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 8 августа спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 61 раз нарушили режим прекращения огня. По ее словам, 32 обстрела было зафиксировано на Мариупольском направлении, в частности «45 снарядов артиллерии 122-мм калибра накрыли позиции в населенном пункте Павлополь».

Она сообщила, что вчера в Старогнатовке украинские войска успешно отбили нападение ДРГ ДНР. «Потерь среди личного состава украинских защитников нет», — заверила Баранова.

Она отметила, что в Луганском и Майорске (Донецкое направление) позиции ВСУ были обстреляны из тяжелой артиллерии 122-мм калибра (до 20 снарядов). В то же время «горячо было на участке Красногоровка — Авдеевка», где ВС ДНР применяли минометы (до 50 мин). Также в районе Красногоровки и Луганского армия ДНР вела огонь из БМП.

Напомним, 7 августа замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР зафиксировала новые факты переброски техники ВСУ к линии соприкосновения. В частности, местонахождение в общей сложности восьми минометов калибра 82 мм и самоходного артиллерийского орудия «Нона-С» зафиксировано в районах населенных пунктов Новолуганское и Светлодарское на Горловском направлении. На Мариупольском направлении отмечено прибытие в район Валерьяновки семи танков ВСУ, а в районе Старогнатовки обнаружено четыре БМП.