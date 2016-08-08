Бразилиа, 8 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влютен, упавшая во время гонки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, получила тяжелые травмы: у нее тройной перелом позвоночника и сотрясение мозга, сообщает Reuters.

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В своем Twitter спортсменка заявила, что больше всего разочарована тем, что упала «после лучшей гонки в моей карьере». Она выразила уверенность, что все будет хорошо.

По словам главного врача голландской сборной Кееса ван Хугенбанда, состояние спортсменки стабильное.

Напомним, за девять километров до финишной прямой ван Влютен не справилась с управлением велосипедом на мокром покрытии и упала на одном из поворотов. До падения она боролась за первое место с Маррой Эббот из США.