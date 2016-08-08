Москва, 8 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова в наблюдательный совет «Ростеха». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

mil.ru Юрий Борисов

«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Борисова Ю.И. — заместителя Министра обороны РФ», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, указом президента Российской Федерации от 15 ноября 2012 года Юрий Борисов был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. На этом посту отвечает за военно-техническое обеспечение и военно-техническую политику Вооружённых сил Российской Федерации, за создание, развитие и модернизацию вооружения, военной и специальной техники. В ведении заместителя министра находятся департаменты: вооружения, по обеспечению гособоронзаказа и размещения госзаказа, а также пять управлений и техническая инспекция Министерства обороны.

С 5 июня 2013 года является также председателем военно-технического комитета при Совете министров обороны СНГ. Входит в совет директоров ОАО «Уралвагонзавод» и Объединённой авиастроительной корпорации. 7 октября 2013 года произведён в классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса.