Киев, 8 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. 7 августа на Донетчине впервые за последние 30 лет произошло землетрясение. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал амплитуду 4,7 по шкале Рихтера, передает ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Отмечается, что сейсмическая активность была зафиксирована в 11:15 по местному времени. Эпицентр толчков располагался в 78 км к югу от Донецка. Очаг землетрясения, по оценке сейсмологов, находился на глубине около 10 километров. В его эпицентре оказались жители Мариуполя, Волновахского, Мангушского и Марьинского районов Донетчины (все под контролем Украины).

«В районе 11:15 в Мариуполе была зафиксирована сейсмическая активность. Три волны амплитудой 4,7−4,9 по шкале Рихтера. Также толчки были в Волновахе и окрестностях города. По информации гидрометеообсерватории, эпицентр активности находится не в Мариуполе», — говорится в официальном сообщении мариупольского горсовета. Как отметили в горсовете, на данный момент повреждений среди жилого массива в городе не выявлено.

Также легкие подземные толчки ощутили жители Запорожской, Днепропетровской областей Украины и Ростовской области (Российская Федерация).

В связи с землетрясением украинские власти Донетчины создали оперативный штаб, сообщила пресс-служба подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«В состав оперативного штаба вошли представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работники управлений здравоохранения и МВД, а также представители властей Мариуполя, Волновахского, Мангушского и Марьинского районов», — говорится в сообщении. При этом в оперативном штабе подчеркнули: «Все службы приведены в состояние повышенной готовности для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Жителей Донетчины просим сохранять спокойствие — ситуация находится на контроле в облгосадминистрации. В первую очередь для всех нас важна безопасность наших граждан».

В то же время подземные толчки ощутили и жители Донетчины, которая подконтрольна ДНР. Власти республики пока не предпринимали действий по предотвращению или мониторингу последствий землетрясения.

«Днем почувствовали необычное содрогание земли. Сначала подумали, что взорвалась «Точка-У» или какой-нибудь военный склад… В доме посуда в серванте дрожала, картина со стены упала, окна дрожали, и мебель немного съехала. Но потом в новостях прочитал, что было землетрясение. Испугались. Ведь у нас шахтные выработки под домами. Не слышал, чтобы в городе были разрушения. Больше толчков не ощущал», — сказал в интервью ИА REGNUM житель г. Шахтерска Владислав (Донетчина, под контролем ДНР).

В свою очередь бывший научный сотрудник Донецкого политехнического университета Андрей Иванов рассказал об опасности подземных толчков для жителей региона.

«Хорошо, что землетрясение было средней интенсивности. Если бы магнитуда дошла до 7 баллов, у нас бы завалились старые 5-этажные хрущевки, брежневки и часть 9-этажек. Строили раньше без учета сейсмоактивности. Дополнительную опасность несут горные выработки шахт. Их у нас не засыпают, как в некоторых странах. Поэтому наши люди в прямом смысле живут на пороховой бочке. Тряхни чуть сильнее, и все пошли бы под землю. К тому же последствия землетрясения могут проявить себя позже. В любом случае под землей произошли сдвиги пород, горные выработки под угрозой обрушения. Образование земляных провалов может начаться позже. На моей памяти были случаи, когда под землю уходили целые дворы с постройками из-за обвалов в шахтах», — рассказал Иванов.