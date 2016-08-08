София, 8 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Болгария и Российская Федерация (РФ) в ближайшее время могут вернуться к обсуждению совместных энергетических проектов, которые ранее были заморожены. Об этом, как передает Bloomberg, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

San Jose, Patrol110 Карта «Южного потока»

По его словам, речь идет, в частности, о строительстве газопровода «Южный поток», а также возведении АЭС «Белене».

«Болгария и Россия договорились создать рабочие группы по восстановлению российских энергетических проектов», — отметил премьер-министр Болгарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Российской Федерации в декабре 2014 года приняли решение отказаться от проекта строительства газопровода «Южный поток», поскольку Болгария так и не дала разрешения на прокладку газопровода по своей территории, последовав требованиям Еврокомиссии, которая применила к проекту требования Третьего энергетического пакета.

28 июня 2016 года министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что если Европейский союз (ЕС) даст гарантии востребованности «Южного потока», Москва готова реализовать проект его строительства.

Читайте также: Словения надеется: «Южный поток все же будет реализован»

Читайте также: Газпром расконсервирует «Южный поток» при изменении политической ситуации