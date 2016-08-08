Ростов-на-Дону, 8 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Параолимпийцы Ростовской области, вошедшие в состав сборной России для участия в XV Параолимпийских летних играх, все-таки верят в справедливость и надеются выйти на старт в Рио-де-Жанейро. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа, продолжают подготовку к состязаниям восемь представителей Донского региона. Всех их объединяют смелость, равенство и сила духа.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В списке российской команды — участница Параолимпиады-2012 пловчиха Ксения Согомонян. О том, что сборную отстраняют от Параолимпиады-2016, узнала, находясь на спортивной базе в подмосковном городе Руза. Выступать в Рио ростовчанка должна на трех дистанциях: 100 метров баттерфляем, 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине.

«Этот старт я посвящаю в первую очередь моей семье, моей маме. Они в меня верили даже тогда, когда не верила я сама, и у меня опускались руки. Олимпийский год — самый сложный в карьере, даже если выступаешь на Играх не в первый раз», — сказала Ксения Согомонян.

Добавим, что в состав российской сборной для участия в Параолимпиаде-2016 вошли восемь донских параолимпийцев — пловцы Ксения Согомонян, Александр Скалиух, Шамиль Мирзоев, Артем Павленко, в резерв включен финалист Параолимпийских игр — 2012, чемпион мира и Европы по плаванию Степан Смагин. Среди легкоатлетов в национальную команду вошли Елена Иванова, Александр Ельмин и Владимир Свиридов.

Напомним, что Параолимпиада-2016 пройдёт в Бразилии с 7 по 18 сентября. Накануне, 7 августа, Международный параолимпийский комитет (IPC) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в Играх.