Тегеран, 8 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Израиль. Хайфа

Верховный суд Швейцарии в Лозанне обязал израильскую фирму Trans-Asiatic Oil Ltd. (TAO) выплатить Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) $1,2 млрд, передает канал Press TV со ссылкой на израильское издание Haaretz.

После снятия санкций с NIOC швейцарский суд не видит препятствий для погашения долга. Вдобавок к общей сумме израильская фирма должна выплатить издержки в размере $200 тыс.

TAO сотрудничала с Национальной иранской нефтяной компанией во время правления шаха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви, которого свергли в результате исламской революции 1979 г.

Израильская фирма отвечала за танкеры, осуществляющие транспортировку иранской нефти в Европу. После краха шахского режима сотрудничество прекратилось, а Израиль отказался платить за нефть.

В 2015 г. швейцарский суд вынес решение в пользу Ирана, но Израиль отказался выполнять решения суда. Тегеран оценил свои потери в размере $7 млрд.