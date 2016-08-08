Оренбург, 8 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области согласно постановлению местного правительства из-за высоких температур воздуха движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, разрешается с 21:00 до 09:00 местного времени (19:00 — 07:00 мск). Запрет введен до 15 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД при УМВД по Оренбуржью.

chabotphoto Большегруз

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю дневные температуры могут достигать 37 градусов по Цельсию. При такой жаре от движения большегрузов дорожное полотно деформируется.

При наступлении значений дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Оренбургской области, сроком 2016 года, вводятся ограничения движения тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гидрометеоцентре Оренбуржья, установившийся температурный режим некорректно назвать аномальным. Отклонением от нормы на территории можно считать 40-градусную жару.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на 8 августа на территории трех муниципальных образований Оренбургской области (Шарлыкского, Бугурусланского и Акбулакского районов) прогнозируется пятый класс пожарной опасности.

С установлением жаркой погоды в регионе еженедельно фиксируются возгорания сухой травы. Одним из крупных степных пожаров стало происшествие в Соль-Илецком районе 5 августа. На борьбу с огнем ушло около 4 часов. Распространение огня на Соль-Илецк и лесной массив не допущено. Уничтожено 8 га сухой травы.