Ярославль, 8 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области» обратилась с открытым письмом к врио губернатора региона Дмитрию Миронову. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель организации Залия Димитриевская, многодетные семьи ждут от нового главы региона помощи в решении проблем с выделением положенных по закону земельных участков.

ИА REGNUM Участок земли для многодетных

В письме отмечается, что зачастую участки, которых с нетерпением ждут многодетные семьи, на деле фактически невозможно использовать. Местные власти, в чьей компетенции находится этот вопрос, как правило, выделяют людям «неликвид» — землю в чистом поле без воды, без газа, без электроснабжения. Добраться до участков тоже нередко является серьезной проблемой. И получается, что де-юро закон соблюден, а де-факто люди так и остались ни с чем, но при этом платят за такую землю налоги. В общем, работа «для галочки», делает вывод Залия Димитриевская.

«Многодетным семьям эта земля нужна, и они с удовольствием бы на ней работали — при наличии элементарных условий. Но как быть, если участок находится за тридевять земель, вне транспортной доступности? Как быть, если люди с маленькими детьми пришли в чистое поле, и им негде ни присесть, ни накормить малышей, ни укрыться от непогоды? Как что-то там строить, если нет дорог и если нет средств на эти стройки? А кредитов не дают», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Залия Димитриевская.

Ввиду этих проблем многодетные семьи просят Дмитрия Миронова оказать содействие в предоставлении им льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и строительства жилья. Впрочем, в некоторых случаях требуется и дополнительно «простимулировать» органы местного самоуправления.

«Например, остро стоит вопрос о замене выданных участков в Больших Жарках, так как по полю идет никем не учтенный газопровод. В пос. Михайловское вообще с 2011 года, как образовалась очередь, не выдано ни одного участка. Местные власти говорят, что земли нет. На продажу есть, а для многодетных семей нет!», — отмечает Залия Димитриевская.

Однако решить все спорные вопросы у многодетных семей пока не получается ни на местном, ни на областном уровне.

«На все запросы мы получаем только отписки. Со стороны господина Кускова В.И. (директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области — прим. ред) — полное равнодушие и нежелание решать проблему. И что делать в этой ситуации?» — говорится в открытом письме на имя врио губернатора.

В департаменте земельных отношений Ярославской области, в свою очередь, подчеркивают, что стараются сделать все возможное, чтобы люди получали землю, отвечающую необходимым требованиям. В настоящее время в регионе планируется запустить новый проект, призванный решить эту проблему.

«Эта ситуация возмущает меня не меньше. Обязанность обеспечивать многодетные семьи земельными участками полностью возложена на органы местного самоуправления, и мы стараемся по мере возможности им помогать, выделяем областные земли на эти цели. Но все это непросто, поскольку земли у МСУ есть, а специалистов нет, и денег нет — а ведь участки надо подготовить, отмежевать. Необходима и хотя бы минимальная инфраструктура — дороги и электроснабжение. Сейчас мы пробуем реализовать новый проект для ярославских многодетных семей — потому что большинство их проживает именно в областном центре. В Ярославле почти нет земли, подходящей для их нужд. Мы намерены пойти по пути взаимодействия с муниципальными районами — хорошая земля будет выделяться в Ярославском и Некрасовском районах, а город за счет перераспределения субсидий будет обеспечивать инфраструктуру. Мы очень надеемся, что эта схема заработает», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента Владимир Кусков.