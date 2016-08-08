Москва, 8 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России предоставило Роспотребнадзору разрешение на очередной этап тестирования вакцины от лихорадки Эбола, передает 8 августа радиостанция «Говорит Москва».

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По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, начало второй фазы испытаний препарата ожидается уже в ближайшее время. Первый этап клинических испытаний вакцины был завершен успешно. Эффективность препарата была доказана при тестировании на 60 добровольцах.

Вакцина от опасного вирусного заболевания стала результатом работы специалистов из Новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года российская сторона выделила необходимые средства для полевых испытаний вакцины от лихорадки Эбола в Гвинее. По данным ВОЗ, с декабря 2013 года более 28 тыс. человек были заражены лихорадкой Эбола. Жертвами вируса стали более 11 тыс. человек.