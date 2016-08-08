Серпухов, Московская область, 8 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. С 1 сентября 2016 года для первоклассников Серпуховского района Московской области введут курс по игре в шахматы, который они затем смогут продолжить в течение всего обучения в школе. В дальнейшем успехи учащихся на этом уроке могут превратиться в дополнительный балл на ЕГЭ, а пока район ожидает решения областной шахматной федерации о выделении всем школам необходимого инвентаря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Серпуховского района.

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«Президент Федерации шахмат Московской области встречался с главной нашего района. В ходе обсуждения было предложено ввести в школах курс шахмат с 1-го класса. У федерации есть программа, она также берет на себя обеспечение всех первых классов шахматными досками и берет на себя все моменты, связанные с обучением преподавателей начальных классов азам игры», — пояснили в пресс-службе.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM заявила начальник управления образования администрации Серпуховского муниципального района Марина Дудорис, пока областная федерация рассматривает заявку района на обеспечение школ необходимым инвентарем, однако сам урок уже получил одобрение в министерстве образования.

«Мы подали заявку в министерство образования, нас включили, и подали заявку в саму федерацию по развитию шахмат в Московской области для того, чтоб наши школы были обеспечены инвентарем. Ждем результатов и надеемся, что уроки шахматной азбуки мы начнем вести в районе с 1 сентября. Тем не менее у нас уже существует в стандартном режиме федеральный образовательный стандарт, и в рамках ФГОСов мы имеем 10 часов дополнительных, которые идут как развивающие. Вот один из этих уроков мы предусмотрим как шахматную азбуку, так как в учебном плане такого урока нет. Это будет дополнительный урок», — пояснила Дудорис.

«Считаю, что это очень прогрессивная позиция для того, чтобы развивать у ребенка логическое мышление, аккуратность. Эти гаджеты, игры различные вызывают у детей неустойчивость нервной системы. Это минус, а не плюс, а шахматы проверены веками. Игра, которая будет способствовать развитию мышления, логики у детей», — отметила собеседник агентства.

Дудорис также сообщила, что курс шахмат может в будущем стать дополнительным баллом на ЕГЭ, так как сейчас не все школьники могут по разным причинам сдавать ГТО, тогда как участие в шахматной секции может заменить таким детям дополнительный балл в ходе экзамена.

«Надо смотреть правде в глаза: у детей бывает и вторая, и третья группа здоровья. ГТО не все будут сдавать, а шахматная грамотность позволит какие-то баллы для ЕГЭ набрать. Это в законе еще не прописано, но об этом очень много говорится. Дети, которые имеют какие-то зачеты по шахматам, получат возможность получить дополнительные баллы для поступления в вуз. Считаю, что за шахматами есть большое будущее!» — заключила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обучение азам игры в шахматы начнется сентябре этого года в 296 школах Московской области. Также планируется, что 400 учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования пройдут курсы повышения квалификации.