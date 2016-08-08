Бишкек, 8 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Гражданам Киргизии, подлежащим призыву на срочную военную службу, могут временно запретить покидать территорию страны. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение по инициативе Госкомитета по делам обороны (бывшего Министерства обороны).

Истман Джонсон. Маленький солдат. 1864

По мнению руководства киргизских Вооруженных сил, принятие этого документа позволит исправить сложившуюся в стране миграционную обстановку, которая напрямую связана с экономическим положением в республике и создает предпосылки для уклонения от призыва для граждан, которые без снятия с воинского учета убывают в другие регионы или за пределы Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июня 2016 года парламент Киргизии одобрил закон о ликвидации военных кафедр при всех действующих на территории страны высших учебных заведениях, кроме Киргизской государственной медицинской академии. Также следует отметить, что общая численность личного состава Вооруженных сил Киргизии составляет порядка 15 тысяч человек. Количество граждан призывного возраста (18 — 25 лет) при этом превышает 80 тысяч человек.