Херсон, 8 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян назвал «напряженной» ситуации на границе Украины с российским Крымом. В своем Facebook чиновник написал о блокировке двух пропускных пунктов из трех.

Hans Светофор красный

По его словам, на границе Херсонской области Украины с российской республикой работает в обе стороны только один КПП — «Чонгар», однако проход по нему «идет очень медленно».

Пропуск через КПП «Чаплынка» осуществляется только в сторону Крыма, утверждает Слободян, а КПП «Каланчак» полностью заблокирован российскими пограничниками.

Он отметил, что очередей на границе нет — на двух открытых для проезда КПП в сторону Крыма стоит всего 50 автомобилей.

Ранее о приостановке работы трех КПП Госпогранслужба Украины сообщила 7 августа. Якобы российские пограничники приостановили пропуск людей и автомобилей через три КПП — «Каланчак», «Чаплинка», и «Чонгар».

Украинская сторона утверждала, что ограничения были введены по инициативе России. Официального подтверждение от российских властных структур этой информации не было.