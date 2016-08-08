Москва, 8 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районах восточнее и северо-западнее Пальмиры, вблизи населенных пунктов Эс-Сухне и Арак, сообщили в Минобороны РФ.

Max071086 Бомбардировщик Ту-22М3

В результате удара вблизи города Эс-Сухне уничтожен пункт управления и крупный полевой лагерь боевиков. В районах Пальмиры и Арака уничтожены пункты управления и скопления террористов, подземный склад боеприпасов и вооружения, три боевых машины пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами, большое количество живой силы противника.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродром базирования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.

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