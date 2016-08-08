Великий Новгород, 8 августа, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Ситуация с отравлением детей в детском оздоровительном лагере «Олимпиец» в Окуловском районе Новгородской области обсуждалась сегодня, 8 августа, на внеочередном заседании правительства региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Новгородской области Сергея Митина, сегодня утром в лагерь выехала рабочая группа областного департамента здравоохранения и территориального управления Роспотребнадзора во главе с заместителем губернатора Александром Смирновым.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Тревожный свисток. Пионерский лагерь

Отмечалось, что вечером воскресенья, 7 августа, 21 ребёнок в лагере пожаловался на плохое самочувствие. Девять детей на скорой помощи были госпитализированы в инфекционное отделение Боровичской ЦРБ, ещё четверо направлено в Новгородскую областную инфекционную больницу — двух их них родители забрали домой. «Остальные дети были помещены в изолятор лагеря. По информации департамента здравоохранения области, у всех детей состояние стабильное, угрозы жизни нет», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Сегодня перед завтраком был осуществлен осмотр всех проживающих на территории лагеря, новых случаев заболевания не выявлено.

Губернатор Новгородской области Сергей Митин поручил провести отдельное совещание по ситуации в лагере с участием представителей Роспотребнадзора и правоохранительных органов. В пресс-службе главы региона подчеркнули, что после трагедии в детском лагере в Карелии, где погибли дети, были проведены проверки во всех новгородских лагерях, в том числе в «Олимпийце». «В ходе проверки в лагере были выявлены нарушения. По мнению губернатора, виновные в произошедшем должны быть наказаны», — отметили в пресс-службе Митина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку по факту массового отравления детей также проводят следственные органы.