Оренбург, 8 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области в настоящее время задолженность переработчиков молока перед поставщиками снизилась более чем в два с половиной раза — с 230 до 86 миллионов рублей, отметил на совещании, посвященном работе молокоперерабатывающих предприятий региона, губернатор Юрий Берг и подчеркнул, что предприятия обязаны полностью погасить свои долги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Оренбуржья.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Вопрос погашения задолженности за поставки молока был в центре внимания на встрече чиновников, представителей молокозаводов и фермеров. Несмотря на предпосылки в виде снижения закупочной цены на молоко до 17,44 руб./кг, переработчики все еще не расплатились с поставщиками. Средняя цена молока по ПФО составляет 19,3 рубля за килограмм.

По итогам совещания губернатор поставил задачу руководителям молокоперерабатывающих предприятий принять все возможные меры по погашению просроченной задолженности, а поставщикам — не допустить резкого колебания закупочных цен на сырье в осенний период с целью обеспечения рентабельности производства.

Глав районов Юрий Берг обязал взять на постоянный контроль вопрос закупок продукции оренбургских производителей бюджетными учреждениями и провести необходимую разъяснительную работу. Банковскому сектору губернатор поручил проработать проблемные моменты кредитования молокоперерабатывающих предприятий. Руководителям торговых сетей рекомендовал своевременно рассчитываться за молочную продукцию с местными производителями, учитывая потребность предприятий в финансах.

По данным Минсельхоза региона, в начале 2016 года в сутки производство молока составляло 442,5 тонны, что на 1 тонну меньше уровня 2015 года, на молочную корову надаивали по 7,8 кг молока, что на 500 г выше уровня 2015 года. Ежедневно на реализацию поступало 345,2 тонны молока при товарности 78%. Наиболее высокие надои молока наблюдались в хозяйства города Оренбурга — 9,9 кг на корову и в Саракташском районе — 10,2 кг.

За третью декаду мая сельхозпроизводителями области надоено 7553 тонны молока, или 98,3% от уровня 2015 года. Валовой надой молока к уровню прошлого года увеличили 16 районов, повышение объемов производства молока в этих районах связано с увеличением поголовья молочных коров, а также увеличением продуктивности коров.

Товарность молока составила — 87,3%, остальное молоко использовалось на хозяйственные нужды, в основном на выпойку телятам и поросятам.

В сельхозорганизациях области на 1 июня 2016 года на одну молочную корову надоено в среднем 1439 кг молока, что составляет 101,4% к 1 июня 2015 года. Суточный удой на одну молочную корову составил 12,6 кг молока, что выше уровня прошлого года на 0,3 кг. Как отмечают фермеры, на молочную продуктивность коров существенное влияние оказывает летнее пастбищное содержание.