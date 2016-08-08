Воронеж, 8 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта возбуждено в связи с жесткой посадкой вертолета «Robinson R66», совершавшего прогулочный полет, в Воронежской области 7 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 августа в пресс-службе СКР.

Sylvere Durand Во Вертолет

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в Рамонском районе. При совершении прогулочного полета над рекой Воронеж вертолет «Robinson R66» зацепил линии электропередач, проходящие через реку, и совершил жесткую посадку в реку.

В вертолете на момент аварии находились пять человек, в том числе трое детей. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Ущерб, нанесенный владельцу вертолета, оценивается в миллион рублей.

Кроме того, в результате аварии без электричества остались несколько близлежащих населенных пунктов. Энергетики возобновили подачу электроэнергии в течение нескольких часов.