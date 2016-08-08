Варшава, 8 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Отказ возобновить льготное приграничное передвижение с Калининградской областью связан с приходом в регион нового губернатора Евгения Зиничева — «человека из ближайшего окружения Путина». Такой вывод следует из интервью Radio Gdansk министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака.

radiogdansk.pl Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак

Причины заморозки местного приграничного передвижения (МПП) с российским регионом глава МВД Польши объяснил «агрессивностью» и «милитаризованностью» Калининградской области.

«Крулевская область (так политик назвал Калининградскую область, игнорируя международную практику оперирования официальными топонимами. — ИА REGNUM ) милитаризована. В последнее время там сменился губернатор. Он — человек из ближайшего окружения президента России, о нём говорят — бывший телохранитель Путина. За время президентства Путина Россия напала на Украину. Вспомним слова экс-президента Леха Качиньского: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра государства Прибалтики. Кто знает, может быть, со временем и Польша», — сказал Блащак.

Кроме того, глава польского МВД заявил, что «в течение многих лет Польша динамично развивается без малого приграничного передвижения с Калининградом». Данное заявление Radio Gdansk «подбило» официальной статистикой: в 2015 году калининградцы, посещая Польшу в рамках МПП, тратили до 70 млн злотых (более 1 млрд рублей) каждый квартал.

ИА REGNUM уточняет, что Евгений Зиничев в 2006—2015 годах работал в ФСО России, сопровождая Владимира Путина в рабочих поездках.