Польша закрыла границу с Россией из-за нового калининградского губернатора
Варшава, 8 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Отказ возобновить льготное приграничное передвижение с Калининградской областью связан с приходом в регион нового губернатора Евгения Зиничева — «человека из ближайшего окружения Путина». Такой вывод следует из интервью Radio Gdansk министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака.
Причины заморозки местного приграничного передвижения (МПП) с российским регионом глава МВД Польши объяснил «агрессивностью» и «милитаризованностью» Калининградской области.
«Крулевская область (так политик назвал Калининградскую область, игнорируя международную практику оперирования официальными топонимами. — ИА REGNUM ) милитаризована. В последнее время там сменился губернатор. Он — человек из ближайшего окружения президента России, о нём говорят — бывший телохранитель Путина. За время президентства Путина Россия напала на Украину. Вспомним слова экс-президента Леха Качиньского: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра государства Прибалтики. Кто знает, может быть, со временем и Польша», — сказал Блащак.
Кроме того, глава польского МВД заявил, что «в течение многих лет Польша динамично развивается без малого приграничного передвижения с Калининградом». Данное заявление Radio Gdansk «подбило» официальной статистикой: в 2015 году калининградцы, посещая Польшу в рамках МПП, тратили до 70 млн злотых (более 1 млрд рублей) каждый квартал.
ИА REGNUM уточняет, что Евгений Зиничев в 2006—2015 годах работал в ФСО России, сопровождая Владимира Путина в рабочих поездках.