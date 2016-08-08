Калуга, 8 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Серийное производство автомобиля седан C4 планируется наладить на калужском заводе «ПСМА Рус» — совместного предприятия PSA Peugeot Citroën и Mitsubishi Motors Corporation, сообщили 8 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе российского подразделения французской автокомпании Citroen.

пресс-служба российского подразделения автокомпании Citroen Обновленный автомобиль седан C4

У нового автомобиля изменят переднюю часть и установят новую светодиодную оптику. Также изменится и форма воздухозаборника.

В пресс-службе Citroen подчеркнули, что седан C4 получит новый «дизель» и автоматическую КПП. Между тем, гамма бензиновых двигателей, видимо, останется без изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод ПСМА Рус, совместное предприятие PSA Peugeot Citroën (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открылся в Калужской области в апреле 2010 года. Он является одним из крупнейших работодателей региона и вносит значительный вклад в развитие экономики области.

Оборудование завода отвечает мировым индустриальным и экологическим стандартам, а интернациональный опыт команды завода позволяет предприятию успешно развивать производство.

В июле 2012 года завод перешел на полный цикл производства. Cейчас с конвейера сходят седаны Peugeot 408, Citroen C4 Sedan, а также внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport