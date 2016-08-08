Москва, 8 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум. 68% жителей России относятся к президенту РФ Владимиру Путину положительно. 29% — с симпатией, 8% — с восхищением, 31% опрошенных не могут сказать о нем ничего плохого. Нейтрально и безразлично относятся 17%. Испытывают антипатию и отвращение 3%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

putin.kremlin.ru Владимир Путин

Доверяют главе государства 78% граждан России. 12% скорее доверяют. Совершенно не доверяют 6%. Затруднились ответить 5%.

За 17 лет, прошедших с назначения Владимира Путина премьер-министром России в 1999 году, оправдались надежды, связанные с ним, 53% жителей России. Не оправданы надежды 23%. У 15% опрошенных не было и нет никаких надежд.

Главными достижениями Путина на посту президента РФ граждане назвали: повышение боеспособности и реформу вооруженных сил (40%), укрепление международных позиций России (34%), решение чеченской проблемы (28%), наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки (25%), устранение опасности терроризма в стране (19%).

Главные неудачи главы государства: борьба с коррупцией, взяточничеством (29%), повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (27%), экономическое развитие страны (19%), обуздание «олигархов», ограничение их влияния (19%), укрепление морали и нравственности в стране (10%).

Опрос проведен 22−25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.