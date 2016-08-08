Барнаул, 8 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Алтайкрайстат сегодня, 8 августа, обнародовал обнадеживающую статистику: в первом полугодии 2016 года естественная убыль населения региона сократилась на 14,5% (или на 453 человека) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составив 2663 человека.

Светлана Шаповалова Естественная убыль населения Алтайского края сократилась

По данным статистиков, сокращение убыли населения достигнуто за счет снижения смертности на 578 человек, в том числе: от транспортных несчастных случаев — на 17,4%, от болезней органов дыхания — на 14,3%, от туберкулеза — на 14,2%, от болезней системы пищеварения — на 6,9%, от новообразований — на 4,6% (на 100 тыс. человек населения).

В общении, опубликованном по этому поводу на официальном сайте региона, отмечается, что в первом полугодии 2016 года естественный прирост населения зафиксирован в городах Барнауле, Белокурихе, Новоалтайске; Солтонском, Табунском, Немецком национальном районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о снижении показателей общей смертности Алтайкрайстат извещал и в марте 2016 года. Тогда были приведены данные о том, что за год смертность в регионе снизилась на 9,1 процента. По данным статистиков, меньше стали умирать от болезней системы кровообращения и внешних (насильственных) причин. Также в регионе продолжает снижается младенческая смертность.