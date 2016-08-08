Пермь, 8 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Пермском крае в 4 километрах от районного центра Октябрьский 8 августа в 11:15 местного времени (09:15 мск) прорвало магистральный газопровод. Вспыхнувший пожар потушен. Пострадавших нет. Угрозы населению нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

rrnews.ru Газовая труба

Пожарно-спасательные подразделения выехали по третьему повышенному номеру вызова. К ликвидации последствий привлечены 78 человек личного состава и 21 единица техники.

Прорыв произошел на 1694 километре подземного магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков» (диаметр трубы 1420 мм) вблизи от линейно-производственного управления «Алмазная», которое входит в состав ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Как сообщили в пресс-службе компании, задвижки газопровода перекрыты, горения нет. Авария не повлекла отключения от газа его потребителей. Им газ поставляется в полном объеме по альтернативным ниткам трубопровода. Ремонтные работы должны начаться в ближайшее время.

Причины разрушения будет выяснять специальная комиссия, куда войдут представители газовиков, местной власти, правоохранительных и надзорных органов.

Пока версии аварии не называются. Отметим, что иногда причиной пожаров на газо‑ и нефтепроводах становятся незаконные врезки.

Последний такой пожар случился 19 августа 2015 года вблизи населенного пункта Тараканово в Большесосновском районе Пермского края.

Пик незаконных врезок и хищений пришелся на середину 2000-х годов. Так, в 2005 году отмечено 26 удачных попыток хищения углеводородов прямо из трубы. В 2008—2009 годах зафиксировано 11 таких случаев.

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