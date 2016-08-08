Бангкок, 8 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Во время телевизионного показа Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия), на которых выступал тяжелоатлет Синпхет Круаитонг из Таиланда, умерла бабушка спортсмена, следившая за выступлением внука. 82-летняя женщина не успела увидеть окончание выступления Круаитонга, пишет газета Phuket News.

Myriams-Fotos Траурные свеча и цветок

В день соревнований, в которых участвовал Круаитонг, его родня следила за выступлениями штангистов по телевизору: родственники, среди которых была и бабушка Субин Кхонгтхап, собрались вместе.

Внезапно женщина почувствовала себя плохо: вызвали скорую, но в больнице женщина скончалась от инсульта, не успев увидеть победу внука, взявшего бронзу в ходе Олимпиады в весовой категории до 56 кг.

Напомним, что Круаитонг стал бронзовым призёром на ОИ-2016, золото досталось китайцу Луну Циньцюаню, а серебро — Ому Юну Чхолю из Северной Кореи.