Владимир, 8 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. С начала 2016 года «Газпром межрегионгаз Владимир» взыскал с организаций-должников более 953 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации, 24 млн рублей взыскано с физических лиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Всего в суд было направлено 140 исков против юридических лиц, чей общий долг составляет 1,2 млрд рублей. Исковые заявления на оставшуюся сумму сейчас находятся в производстве.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что за шесть месяцев специалисты отключили от газа почти тысячу человек, которые задолжали более 13,5 млн рублей.

Между тем, отмечает корреспондент ИА REGNUM, долг физических лиц за газ — ничто по сравнению с задолженностью предприятий, работающих в сфере ЖКХ. По данным на апрель 2016 года они задолжали 2,1 млрд рублей, причем за 2015 год долг вырос в среднем на 35%. Тогда в организации даже предупредили, что от платежной дисциплины зависит и то, сколько денег будет потрачено на газификацию области. После таких предупреждений областные власти приняли закон о погашении задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», а лично губернатор Светлана Орлова заявила о том, что вопрос находится у нее на контроле и в случае срыва виновным придется отвечать.