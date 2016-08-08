Берн, 8 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Апелляции от двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Елены Исинбаевой и от чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова поступили в швейцарский Федеральный суд. Об этом заявил представитель суда Петер Йоси агентству «Р-Спорт».

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«Да, действительно могу подтвердить, что Швейцарский федеральный суд получил апелляции от Исинбаевой и Шубенкова, — сказал Йоси. — В данный момент более никакой информации по данным апелляциям нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил иск Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 легкоатлетов РФ к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсмены пытались отстоять свое право на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило спортсменов РФ в систематическом употреблении допинга.

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