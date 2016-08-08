Москва, 8 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Правительстве Российской Федерации состоялось заседание наблюдательного совета Фонда развития моногородов под председательством первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства РФ Максима Акимова.

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Входе мероприятия наблюдательный совет одобрил выделение более трех миллиардов рублей на сделки по софинансированию инфраструктуры, а также первые инвестиционные проекты в моногородах Зеленодольск, Набережные Челны и Кумертау.

На создание инженерной и транспортной инфраструктур для реализации строительства и расширения инвестиционных проектов в Зеленодольске и Набережных челнах Республики Татарстан Фондом будет выделено более одного миллиарда рублей.

В частности, на строительство объектов коммунальной структуры для промышленного парка «Развитие» в Набережных Челнах будет выделено 132 млн. рублей, настроительство дорог и промышленной площадки «Зеленодольск» будет выделено 966 млн. рублей.

Наблюдательным советом были одобрены первые инвестиционные сделки.

898 млн. рублей в форме займа на 8 лет под 5% годовых Фонд выдаст Набережным Челнам Республики Татарстан на развитие проекта Камского индустриального парка «Мастер».

Данный инвестиционный проект предусматривает проведение ремонтно-восстановительных работ помещения 1004 (6-й очереди Парка) общей площадью около 149,6 тыс. кв. м., и создания 105 тыс. кв.м. полезной площади производственных помещений с последующим размещением резидентов, осуществляющих инновационное производство в различных сферах деятельности, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.

Общая стоимость проекта — более 2 млрд. рублей. При его реализации в Набережных Челнах будет создано более 1500 новых рабочих мест.

АО «КИП «Мастер» создано в 2004 г. группой «КАМАЗ» при взаимодействии с Кабинетом министров Республики Татарстан на выделенные правительством денежные средства в сумме 150 млн. рублей.

За 12 лет вырос из парка площадью 45 тыс.кв. м. до одного из крупнейших индустриальных парков России. Сейчас парк эксплуатирует 5 очередей Индустриального парка"Мастер».

Также принято решение об участии Фонда в финансировании в форме займа нового инвестиционного проекта маслоэкстракционного завода в городе Кумертау Республики Башкортостан на общую сумму 1 млрд. рублей.

В рамках заявленного проекта заемщики ФРМ планируют к началу 2018 года запустить завод полного цикла по производству подсолнечного масла, общей стоимостью 6 млрд. рублей.

В результате строительства маслоэкстракционного завода будет создано 520 новых рабочих мест, что составляет 15% от занятых на градообразующих предприятиях и позволит нивелировать уровень безработицы в городе.

Инициатором проекта выступила компания ООО «Элеватор», входящая в группу компаний «Сигама».