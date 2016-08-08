Челябинск, 8 августа, 2016, 12:01 — ИА Регнум. В Челябинске 25 человек обратились к врачам из-за последствий аномальной жары. Шестеро госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении здравоохранения.

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.Как отмечает начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова, за последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 14 взрослых и 11 детей, из которых три ребенка и трое взрослых были госпитализированы.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в службе скорой помощи Челябинска, основной причиной является перегрев из-за жаркой погоды. «Могу лишь подтвердить цифры озвученные Натальей Горловой, так как это мы подаем данные в управление здравоохранение Челябинска. 25 человек обратилось, 6 госпитализировано», — сообщил заместитель главного врача «Станции скорой медицинской помощи» Виктор Пястолов.

В Челябинском гидрометцентре сообщили, что жаркая погода сохранится. «Высокая температура сохранится в течение трех дней. Далее жара спадет, но не на много. В связи с жаркой погодой повышается риск возникновения лесных пожаров», — пояснила сотрудник Челябгидрометцентра Надежда Ячменева.

Отметим, ранее Челябинский гидрометцентр предупреждал, что аномальная жара будет на Южном Урале минимум до 5 августа.