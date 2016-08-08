Улан-Удэ, 8 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Власти Бурятии подтвердили информацию о сокращении рабочего дня на Улан-Удэнском авиационном заводе. Аналогичная ситуация также сложилась на еще одном крупнейшем предприятии региона — Улан-Удэнском приборостроительном объединении.

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«Да, действительно имеются у нас два предприятия — Улан-Удэнское приборостроительное объединение и Улан-Удэнский авиазавод, на которых мы практически еженедельно отслеживаем, какое количество идет по сокращенному рабочему дню», — цитирует «Байкал-Daily» министра промышленности и торговли Бурятии Алексея Мишенина.

По его словам, ситуация будет решаться только «путем дополнительно привлеченных контрактов». Однако в целом «экономическая ситуация по концу года пока остается в пределах прогнозируемой, плановой», отметил министр.

Что касается слухов о сокращении рабочего дня ЛВРЗ, они «не соответствуют действительности», подытожил глава республиканского Минпромторга.

Добавим, в мае текущего года СМИ Бурятии сообщали о возможных сокращениях на авиазаводе. Тогда там трудились около 6 тысяч сотрудников. Однако руководство предприятия весной заявило, что сокращать расходы за счет рабочих мест завод не намерен. «С 6 июня на заводе ожидается переход части рабочих на четырехдневную рабочую неделю, а другая часть работать будет по семичасовому рабочему дню. В 2016 году на заводе ожидается снижение производства на 15% и при этом все сотрудники потеряют в заработной плате от 10 до 15%», — передавала телекомпания «Тивиком», ссылаясь на главного кадровика и профсоюзного лидера авиазавода.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, новый полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 4 августа совершил рабочую поездку в Бурятию, где, в том числе, осмотрел Улан-Удэнский авиазавод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех).

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«После разговора с руководителем У-УАЗ я понимаю, что на предприятии есть стабильность, — заявил Меняйло. — Но мне понятны и его опасения, что завтра этой стабильности может не быть. А за этой стабильностью стоят сотни и тысячи людей. Первая и основная задача главы завода — обеспечить их работой. И мы с главой региона будем директору в этом помогать». Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, полпред «оценил развитие предприятия как стабильное».

Источник ИА REGNUM на одном из предприятий подтвердил, что рабочий день в У-УАЗ длится до 16:15 по местному времени, в приборостроительном объединении — до 16:00.