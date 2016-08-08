Саратов, 8 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Саратовской области предприняты серьёзные шаги на пути к созданию бюджета развития, такое заявление сделал губернатор Валерий Радаев 8 июля, аргументируя это тем, что в регионе изменилась структура государственного долга в пользу бюджетных заимствований. Тем не менее, на обслуживание банковских кредитов в 2016 году уйдет 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

401(K) 2012 Кредит

«Нам удалось перевернуть пирамиду взятых кредитов», — констатировал губернатор. Он отметил, что в последние годы руководством области было привлечено 26 млрд рублей бюджетных кредитов по наименьшим ставкам — такое удавалось мало кому из субъектов РФ. По словам руководителя региона, следующая задача власти — максимально сбалансировать бюджет Саратовской области, поскольку средства на обслуживание банковских кредитов составляют 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года бюджетные заимствования Саратовской области увеличились на 2 млрд рублей, общая сумма госдолга региона достиг 52,404 млрд рублей. Эту цифру саратовские власти прочили на конец текущего года. По данным Минфина на июль, в структуре госдолга Саратовского региона 26,267 млрд составляют коммерческие кредиты, 26,136 млрд — бюджетные.

Начальник информационно-аналитического отдела облдумы Наталья Котова уточнила корреспонденту ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля 2016 года, с учетом всех внесенных изменений в бюджет его доходы составили 79,4 млрд рублей, расходы — 79,2 млрд, профицит — 200 млн.