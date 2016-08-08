Турция, 8 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Авиация Турции нанесла ракетно-бомбовый удар по целям курдских повстанцев на юго-востоке страны, в результате чего погибло 13 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), заявили 8 августа в вооруженных силах страны. Об этом сообщает Reuters.

defenseimagery.mil Самолёт F-16 ВВС Турции

По данным военным, удар был нанесен 7 августа в провинции Сиирт.

Напомним, война между турецкими властями и курдами вспыхнула в июле 2015 года, после того был сорван режим прекращения огня. Основную тяжесть кровопролития на себя принял юго-восток страны, где проживают преимущественно курды.

С момента срыва перемирия между РПК, которая в Турции считается террористической организацией, и официальной Анкарой погибло более 600 военнослужащих страны и более 5 тыс. курдов.