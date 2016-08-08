Астана, 8 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Вице-премьер Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь президента страны, выступила за промышленное производство конопли под жестким госконтролем в ходе совещания, посвященного вопросам химической очистки конопли от наркотических веществ, сегодня, 8 августа.

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«В Казахстане нет своей бумаги. У нас все импортное, это отражается в высокой себестоимости продукции. Запуск производства казахстанской бумаги крайне актуален, в том числе и для печатных СМИ», — сказала Дарига Назарбаева, отметив необходимость культивирования ненаркотической конопли. Казахстан пока импортирует бумагу и тратит на это порядка 85−100 млн долларов в год (5,6−6,5 млрд рублей). В стране провели исследования и выяснили, что из конопли можно получить целлюлозу для всего спектра бумаги — от банкнотной до упаковочной и офисной, также растение может быть использовано в производстве текстиля и пищевой продукции.

Заместитель премьер-министра подчеркнула, что развивать промышленное производство конопли следует под жестким государственным контролем. В ходе совещания замминистра по инвестициям и развитию Альберт Рау доложил, что уже имеются схемы переработки конопли, в результате которых жмых, содержащий наркотическое вещество, уничтожается. Назарбаева поручила профильным госорганам внедрить механизм, по которому производственные предприятия будут получать лицензию на работу с коноплей для проведения научных исследований. При этом, подчеркнула Назарбаева, такого рода деятельность должна идти «в сотрудничестве и координации с Международным комитетом по контролю над наркотиками в соответствии с Конвенцией ООН».

В стране уже запущен пилотный проект Дорожной карты по культивированию ненаркотической конопли. Ее высадили на сельскохозяйственных угодьях Южно-Казахстанской, Алма-Атинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей. Полученный экспериментальный урожай отправится в США, Германию, Китай и Бельгию «для разработки технологии переработки конопли».

Отметим, что обсуждение производства технической конопли довольно быстро поднялось до уровня вице-премьера — еще в феврале 2016 года вопрос разбирали в Национальной палате предпринимателей.

Тогда гендиректор Kagaz Shahary SEZ Максим Скрынник сообщил, что Казахстан закупает офисную бумагу в России и Финляндии и тратит на импорт более 30 млрд тенге в год (около 6,5 млрд рублей). Скрынник обратил внимание на перспективы производства технической конопли и отметил главную сложность ее выращивания в Казахстане."Закон в Казахстане воспринимает все сорта конопли как наркотические. А это не так. Есть ненаркотические сорта, которыми мы и планируем заниматься. В этих сортах содержание психоактивного вещества настолько мало, что не может оказывать никакого психотропного эффекта на организм человека», — сказал бизнесмен.