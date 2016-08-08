Псков, 8 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Пскове за минувшие сутки выпало 53% месячной нормы осадков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, чрезвычайных ситуаций допущено не было, но специалистам аварийных служб пришлось реагировать почти на сотню обращений.

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«Большая часть заявок касалась подтоплений территорий, а также протечек кровли», — пояснили в пресс-службе.

Ливень вечером 7 августа затопил стадион «747», где проходила финальная игра кубка Псковской области по футболу между великолуским клубом «Луки-Энергия» и псковским «ВДВ-Купол». Матч был приостановлен на 9-й минуте второго тайма, доигровка назначена на сегодня, 8 августа, в 12:30. Пресс-атташе клуба «Псков-747» Андрей Лупанов отметил «Псковскому агентству информации», что на его памяти это первый случай, когда игру приходится останавливать из-за затопления стадиона.

Отметим, что на ликвидации последствий ливня в Пскове с вечера 7 августа задействованы 50 человек, работы по откачке воды с затопленных городских улиц продолжаются.