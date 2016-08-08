Баку, 8 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана Ибрагим Рахимпур заявил, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани планируют провести в Баку переговоры об оказании помощи Анкаре и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет «Парламентская газета».

kremlin.ru Владимир Путин и Хасан Рухани

«Мы с господином Путиным хотим помочь господину Эрдогану в создании хороших условий и решения проблем, чтобы он мог принять верное решение», — сказал Рахимпур.

Рахимпур пояснил, что речь идёт о помощи, на которую ни со стороны Запада, ни со сторны восточных партнёров Эрдоган рассчитывать не может. «Наш регион нуждается в хороших взаимоотношениях между Россией, Ираном и Турцией», — сказал иранский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 8 августа запланирована встреча российского президента в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с президентом Ирана Хасаном Рухани. Это будет первая трёхсторонняя встреча президентов России, Азербайджанской республики и Ирана.

Напомним, в отношениям Москвы и Анкары, которые резко осложнились в ноябре 2015 года после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии, произошло улучшение. В конце июня Путин получил письмо от Эрдогана, в котором турецкий лидер принёс извинения за гибель российского пилота Су-24, преднамеренно сбитого турецкими ВВС в Сирии.

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В ночь, но 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота, которую Анкара пресекла. За мятежом последовали массовые задержания и увольнения «потенциально опасных граждан».