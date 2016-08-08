Екатеринбург, 8 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Рейс авиакомпании «Россия» Екатеринбург-Ларнака отложен в связи с поломкой воздушного судна, отправки самолета в аэропорту ожидают 190 пассажиров, сообщает 8 августа «Наша газета».

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По словам представителя туроператора «Библио Глобус» Анны Храмовой, туристам, летящим на Кипр, объявили, что борт нуждается в ремонте, при этом от предоставления резервного самолета авиаперевозчик отказался.

Вылет рейса 5803 должен был состояться 8 августа в 07:50. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», вылет лайнера отложен до 18:15.

Кроме того, на несколько часов задерживается прибытие в Екатеринбург рейса из столицы Черногории Подгорицы. Самолет должен был приземлиться в уральской столице в 05:05, однако теперь прибытие рейса 5824 отложено на 16:10.