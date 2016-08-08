Пермь, 8 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Дачники садового товарищества «Ерепеты» Перми присоединяются к акциям протеста против сноса домов и изъятия земельных участков в охранной зоне магистрального трубопровода. Организаторы пикета сообщили корреспонденту ИА REGNUM о проведении массовой акции протеста, которая назначена на 10 августа у памятника Героям фронта и тыла.

OpenClipart-Vectors Протест

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владельцы трубопровода — АО «Транснефть-Прикамье», установив вдоль всей трубы зону особого режима использования земель, стали направлять собственникам прилегающих участков уведомления о необходимости снести жилые дома. По данным нефтяников, рядом с объектом повышенной опасности на расстоянии 125 метров от оси нефтепровода в обе стороны не должно быть никаких построек.

«Транснефть-Прикамье» требует через суд снести дома, оказавшиеся в зоне минимально допустимых расстояний газопровода «Нижняя Тура — Пермь 1, 2, 3».

Суд вынес более 15 решений о сносе домов в «Ерепетах». Весной на митинг уже выходили жители Адищево, Архиерейки, Запруда и Ерепет, чьи участки попали в охранную зону.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, на всей территории Прикамья в охранных зонах трубопроводов оказалось около 3000 подобных участков.

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Напомним, что 21 Июня 2016 собственники земельных участков микрорайона Запруд Мотовилихинского района города Перми уже направляли коллективное письмо в адрес президента РФ Владимира Путина. Ранее свои предложения, которые позволили бы урегулировать проблему на местном уровне, жители посёлка направляли губернатору края, в прокуратуру и депутатам разных уровней. Однако попытки пермяков оказались безрезультатны.

Собственники утверждают, что земельные участки приобретались официально, и в кадастровых паспортах никакой информации об ограничениях и обременениях на землю и жилого строительства на этой земле не было.

«Все ветви власти дистанцировались от решения проблемы, а проблемы только усугубляются, — отметили жители Запруда. — Количество собственников, чьи дома оказались под угрозой сноса, растёт (сейчас их уже больше сотни). При этом есть некоторые обстоятельства, которые позволяют сохранить посёлок и обезопасить город от трубопровода, но которые никак никем и нигде не учитывается».